Inchiesta sui fratelli Fabbro | la precisazione

In relazione a questo articolo i legali di William e Massimiliano Fabbro intendono precisare che:"I nostri Assistiti non hanno mai avuto rapporti con le persone nominate e ivi indicate come vicine alla criminalità organizzata. In ogni caso, dalle informazioni a cui avevano accesso i fratelli. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Inchiesta sui fratelli Fabbro: la precisazione

