Inchiesta sui conti Amt il vicesindaco parlerà con il capo dei pm E l’ex direttrice generale licenziata pensa alla causa

Accelera l’indagine sulla crisi finanziaria dell’azienda. Fissato il colloquio fra Terrile e Piacente, ci sarà anche il segretario generale del Comune Pasquale Criscuolo, mentre Ilaria Gavuglio potrebbe rivolgersi al giudice del lavoro. Giovedì l’udienza sulla procedura di “composizione negoziata”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Inchiesta sui conti Amt, il vicesindaco parlerà con il capo dei pm. E l’ex direttrice generale (licenziata) pensa alla causa

