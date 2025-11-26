Inchiesta sui conti Amt il vicesindaco a colloquio con il procuratore E intanto Gavuglio pensa alla causa di lavoro

Ilsecoloxix.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Accelera l’indagine sulla crisi finanziaria dell’azienda. Fissato il colloquio fra Terrile e Piacente, mentre Ilaria Gavuglio potrebbe rivolgersi al giudice del lavoro. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

inchiesta sui conti amt il vicesindaco a colloquio con il procuratore e intanto gavuglio pensa alla causa di lavoro

© Ilsecoloxix.it - Inchiesta sui conti Amt, il vicesindaco a colloquio con il procuratore. E intanto Gavuglio pensa alla causa di lavoro

Argomenti simili trattati di recente

inchiesta conti amt vicesindacoInchiesta sui conti Amt, il vicesindaco parlerà con il capo dei pm. E l’ex direttrice generale (licenziata) pensa alla causa - Fissato il colloquio fra Terrile e Piacente, ci sarà anche il segretario generale del Comune ... Secondo ilsecoloxix.it

inchiesta conti amt vicesindacoInchiesta Amt, venerdì incontro in Procura con vicesindaco - Da un lato l'udienza di venerdì davanti al tribunale per la composizione negoziata della crisi di Amt, dall'altro un incontro in Procura tra il procuratore capo Nicola Piacente, il vicesindaco Alessan ... Lo riporta primocanale.it

inchiesta conti amt vicesindacoInchiesta Amt, a giorni incontro in Procura con vicesindaco Terrile. Licenziamento Gavuglio, impugnazione quasi certa - L'appuntamento potrebbe imprimere una svolta all’inchiesta sulle criticità contabili della municipalizzata del trasporto pubblico ... Scrive telenord.it

Cerca Video su questo argomento: Inchiesta Conti Amt Vicesindaco