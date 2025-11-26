Inchiesta New York Times su salute Trump | Segni di stanchezza impegni pubblici tra le 12 e le 17 tycoon | Autrice brutta dentro e fuori

Secondo il New York Times le condizioni di salute di Trump starebbero peggiorando, e per rafforzare questa tesi il quotidiano illustra una serie di esempi che dimostrerebbero questo. Il tycoon: "Mai lavorato così tanto" Il New York Times ha portato avanti una presunta inchiesta sulle condizio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Inchiesta New York Times su salute Trump: "Segni di stanchezza, impegni pubblici tra le 12 e le 17", tycoon: "Autrice brutta dentro e fuori"

