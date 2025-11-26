Inchiesta Dos Des rigettato il Riesame | confermato il sequestro preventivo per Annarita Rossini
Nella giornata di oggi, 26 novembre, il Tribunale del Riesame ha rigettato il ricorso presentato da Annarita Rossini, confermando il sequestro preventivo del denaro disposto dal GIP nell’ambito dell’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino.L’udienza si è svolta ieri davanti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Rigettato il ricorso della difesa di Giovanni Rapanà: restano le esigenze cautelari per il professionista coinvolto nell’inchiesta sui fondi pubblici. Sequestro dei beni già annullato due mesi fa. - facebook.com Vai su Facebook