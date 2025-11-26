Inchiesta Dos Des rigettato il Riesame | confermato il sequestro preventivo per Annarita Rossini

Nella giornata di oggi, 26 novembre, il Tribunale del Riesame ha rigettato il ricorso presentato da Annarita Rossini, confermando il sequestro preventivo del denaro disposto dal GIP nell’ambito dell’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino.L’udienza si è svolta ieri davanti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

