Incendio in Via della Scala FOTO

Firenzetoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo pomeriggio, intorno alle 14.45, intervento dei vigili del fuoco nel comune di Firenze per un incendio di di una macelleria di Via della Scala, all'intersezione con Via Santa Caterina da Siena. Sul posto una squadra, un autoscala e un’autobotte. Richiesto l’intervento della polizia. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

