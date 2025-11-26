Incendio in una macelleria di via della Scala FOTO

Firenzetoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo pomeriggio, intorno alle 14.45, intervento dei vigili del fuoco nel comune di Firenze per un incendio divampato in una macelleria etnica in Via della Scala, all'intersezione con Via Santa Caterina da Siena. Sul posto anche la polizia locale per la gestione della viabilità che risulta. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

incendio macelleria via scalaIncendio in macelleria etnica a Firenze, nessuna persona ferita - 45 nel centro di Firenze, in Via della Scala all’altezza dell’intersezione con Via Santa Caterina da ... Riporta gonews.it

incendio macelleria via scalaEsplosioni e fiamme: Firenze, paura per un incendio in via della Scala - All’intersezione con via Santa Caterina da Siena. Da msn.com

incendio macelleria via scalaFirenze, incendio in un’attività commerciale in via della Scala: evacuata una persona con l’autoscala - I Vigili del fuoco stanno intervenendo, dalle ore 14:45 di oggi, mercoledì 26 novembre, nel comune di Firenze, in Via della Scala all'intersezione con Via Santa ... 055firenze.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Incendio Macelleria Via Scala