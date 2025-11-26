Incendio in pieno centro | brucia Palazzo Trifiletti l' edificio signorile caduto in rovina

Dalle 22.45 i vigili del fuoco del comando provinciale sono impegnati in via Nunziata Sulmona a Foggia nelle operazioni di spegnimento dei locali abbandonati del Palazzo Trifiletti e dell'adiacente ex Cinema Garibaldi. Un intervento complicato, in un luogo storico diventato simbolo del degrado. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

