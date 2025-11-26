Incendio in pieno centro | brucia Palazzo Trifiletti l' edificio signorile caduto in rovina

Foggiatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalle 22.45 i vigili del fuoco del comando provinciale sono impegnati in via Nunziata Sulmona a Foggia nelle operazioni di spegnimento dei locali abbandonati del Palazzo Trifiletti e dell'adiacente ex Cinema Garibaldi. Un intervento complicato, in un luogo storico diventato simbolo del degrado. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Incendio a Orosei, brucia ancora la Sardegna: evacuate case e un residence a Sos Alinos - Ancora incendi in Sardegna dove fiamme e fumo hanno invaso oggi la zona di Sos Alinos, a Orosei, nel Nuorese, costringendo le autorità ad evacuare case, persone e residence della zona. Come scrive fanpage.it

Incendio in piena Siena Grosseto: brucia camper, si salva la coppia che era a bordo - Grosseto, 9 settembre 2025 – Un furgone adibito a camper che si incendia e una coppia che ha solo il tempo di scendere dal mezzo, poi divorato dalle fiamme. Riporta lanazione.it

Ancora un incendio sul Vesuvio, la pineta brucia da 4 giorni: colonna di fumo altissima - Lingue di fuoco altissime e ben visibili da lontano stanno caratterizzando l'incendio della pineta di Terzigno, in pieno Parco nazionale del Vesuvio, che ormai va avanti da quattro giorni. Lo riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Incendio Pieno Centro Brucia