Incendio Hong Kong fiamme avvolgono i grattacieli residenziali | 13 morti e diversi feriti soccorsi in corso

L'incendio è scoppiato in un complesso residenziale situato nel distretto di Tai Po nel nord di Hong Kong. Tredici persone sono morte, diversi i feriti in condizioni critiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Un vasto #incendio è scoppiato nel complesso residenziale Wang Fuk Court, nel distretto di Tai Po a #HongKong. Quattro persone sono morte, mentre diverse altre risultano intrappolate all’interno dei grattacieli coinvolti. Sono in corso le operazioni di soccors - facebook.com Vai su Facebook

Hong Kong, enorme incendio in complesso residenziale: 12 morti e diversi feriti - Un incendio divampato mercoledì in un complesso residenziale di Hong Kong, nel distretto di Tai Po, ha causato 12 morti e e almeno 16 feriti gravi, due dei ... lapresse.it scrive

Hong Kong in fiamme, maxi incendio divora tre grattacieli: quattro morti e due feriti in gravi condizioni - L’incendio divampato nell’impalcatura di bambù ha inghiottito tre edifici a Tai Po, causando quattro morti, tra cui un vigile del fuoco, e diversi feriti ... Scrive affaritaliani.it

Vasto incendio divampa in un complesso di grattacieli a Hong Kong - Le fiamme hanno avvolto diverse torri alte 31 piani del Wang Fuk Court, dove ci sono duemila unità abitative. msn.com scrive