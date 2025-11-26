Incendio Hong Kong 700 persone costrette a lasciare la propria casa

Tgcom24.mediaset.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Settecento persone sono state costrette a lasciare la propria casa dopo il vasto incendio che ha distrutto alcuni palazzi di un complesso residenziale a nord di Hong Kong. Per loro le autorità locali hanno creato rifugi temporanei. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

incendio hong kong 700 persone costrette a lasciare la propria casa

© Tgcom24.mediaset.it - Incendio Hong Kong, 700 persone costrette a lasciare la propria casa

