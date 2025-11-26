Incendio Hong Kong 700 persone costrette a lasciare la propria casa

Settecento persone sono state costrette a lasciare la propria casa dopo il vasto incendio che ha distrutto alcuni palazzi di un complesso residenziale a nord di Hong Kong. Per loro le autorità locali hanno creato rifugi temporanei. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Incendio Hong Kong, 700 persone costrette a lasciare la propria casa

Approfondisci con queste news

Hong Kong, almeno 36 morti nell’incendio al complesso residenziale di grattacieli - facebook.com Vai su Facebook

Incendio in alcuni grattacieli a Hong Kong, 13 morti e 28 feriti gravi. I residenti: "Gli allarmi non sono scattati". Un pompiere tra le persone decedute. "7 degli 8 edifici sono ancora in fiamme" #ANSA ansa.it/sito/notizie/m… Vai su X

Hong Kong, incendio devastante: perché è uno dei peggiori di sempre e come il bambù ha accelerato il rogo - L’incendio delle ultime ore è uno dei più gravi nella storia di Hong Kong e il suo rapido diffondersi è dovuto anche alla presenza di impalcature di bambù ... Riporta tg.la7.it

Incendio a Hong Kong, tre grattacieli in fiamme: decine di morti e dispersi - Un devastante incendio a Hong Kong in tre grattacieli ha causato diverse vittime. Scrive msn.com

Il video del mega incendio a Hong Kong, tre grattacieli avvolti dalle fiamme. Almeno 13 morti - Grave incendio in un complesso residenziale di Hong Kong: almeno tredici morti, centinaia evacuati e un vigile del fuoco tra le vittime. Secondo blitzquotidiano.it