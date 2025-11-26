Incendio grattaceli Hong Kong | 13 morti
16.55 E' di almeno 13 morti il bilancio del devastante incendio divampato in alcuni grattacieli in un complesso residenziale nel distretto nord di Hong Kong. Tra le vittime, otto donne e anche un soccorritore dei Vigili del Fuoco. Secondo quanto denunciato da alcuni residenti, gli allarmi antincendio non sono scattati e per questo alcune persone sono rimaste intrappolate. Per far fronte all'emergenza, le autorità hanno alzato l'allerta al massimo livello. Il presidente cinese Xi Jinping ha espresso condoglianze per le vittime. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche questi approfondimenti
Incendio in alcuni grattacieli a Hong Kong, quattro morti. Feriti anche alcuni soccorritori #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/11/26/incendio-in-alcuni-grattacieli-a-hong-kong-quattro-morti_629c378d-c768-42fb-a0c8-e6d314303145.html - facebook.com Vai su Facebook
Incendio in alcuni grattacieli a Hong Kong, quattro morti. Feriti anche alcuni soccorritori #ANSA ansa.it/sito/notizie/m… Vai su X
Hong Kong, incendio avvolge grattacieli: vittime e persone intrappolate all'interno - Leggi su Sky TG24 l'articolo Hong Kong, incendio avvolge grattacieli: vittime e persone intrappolate all'interno ... Lo riporta tg24.sky.it
Grattacieli in fiamme a Hong Kong: almeno 12 morti - Un incendio ha colpito il quartiere residenziale di Tai Po e si è sviluppato a causa delle impalcature di bambù all'esterno degli edifici. Come scrive avvenire.it
Maxi incendio a Hong Kong: diversi grattacieli avvolti dalle fiamme. Almeno quattro morti, uno è un vigile del fuoco - Le fiamme si propagano in un complesso residenziale di Tai Po. ilfattoquotidiano.it scrive