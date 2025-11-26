Incendio grattaceli Hong Kong | 13 morti

16.55 E' di almeno 13 morti il bilancio del devastante incendio divampato in alcuni grattacieli in un complesso residenziale nel distretto nord di Hong Kong. Tra le vittime, otto donne e anche un soccorritore dei Vigili del Fuoco. Secondo quanto denunciato da alcuni residenti, gli allarmi antincendio non sono scattati e per questo alcune persone sono rimaste intrappolate. Per far fronte all'emergenza, le autorità hanno alzato l'allerta al massimo livello. Il presidente cinese Xi Jinping ha espresso condoglianze per le vittime. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it