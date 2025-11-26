Incendio a Novalesa | a fuoco una casa lungo intervento di spegnimento

Una casa è andata a fuoco nella mattinata di oggi, mercoledì 26 novembre 2025, in frazione Sant'Anna di Novalesa. Sul posto sono intervenute sei squadre dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Susa, Borgone Susa e Torino Centrale che hanno spento l'incendio con un lungo intervento. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

