Incendio a Novalesa | a fuoco una casa lungo intervento di spegnimento

Una casa è andata a fuoco nella mattinata di oggi, mercoledì 26 novembre 2025, in frazione Sant'Anna di Novalesa. Sul posto sono intervenute sei squadre dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Susa, Borgone Susa e Torino Centrale che hanno spento l'incendio con un lungo intervento. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

NOVALESA: ABITAZIONE IN FIAMME, SALVATE LE CAPRE NELLA STALLA Momenti di apprensione stamattina in frazione Sant'Anna a Novalesa, dove un incendio ha interessato una vecchia abitazione in pietra e legno. In questo momento stanno operand - facebook.com Vai su Facebook

Incendio in una casa a Novalesa, vigili del fuoco al lavoro - I vigili del fuoco sono al lavoro con sei squadre, tra personale volontario e permanente, per spegnere le fiamme e al ... Si legge su ansa.it

Intervento dei Vigili del Fuoco in Valsusa per l’incendio di una casa - NOVALESA – Un massiccio dispiegamento di forze è attualmente in corso a Novalesa, nel cuore della Val di Susa, dove i Vigili del Fuoco di Torino stanno intervenendo per domare un incendio divampato in ... Segnala lagendanews.com

Incendio a Novalesa: a fuoco una casa, lungo intervento di spegnimento - Una casa è andata a fuoco nella mattinata di oggi, mercoledì 26 novembre 2025, in frazione Sant'Anna di Novalesa. Da torinotoday.it