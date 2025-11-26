Incendio a Hong Kong tre grattacieli in fiamme | 13 morti e decine di persone intrappolate

Nel complesso ci sono 1.984 appartamenti per un totale di circa 4.000 inquilini: i soccorsi non sono facili a causa delle alte temperature. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Incendio a Hong Kong, tre grattacieli in fiamme: 13 morti e decine di persone intrappolate

Morti e paura per un vasto incendio che ha devastato alcuni palazzi residenziali di Wang Fuk Court, nel distretto di Tai Po, a nord di Hong Kong. Tra le vittime figura anche un vigile del fuoco. Le fiamme si sono propagate rapidamente dalla fitta impalcatura di

Incendio a Hong Kong, tre grattacieli in fiamme: 13 morti e decine di persone intrappolate - Un devastante incendio a Hong Kong in tre grattacieli ha causato diverse vittime.

Hong Kong, incendio in tre grattacieli: almeno 13 morti, tra cui un vigile del fuoco, e molti feriti - Morti e paura per un vasto incendio che ha devastato alcuni palazzi residenziali di Wang Fuk Court, nel distretto di Tai Po, a nord di Hong Kong.

Incendio grattacieli Hong Kong, impalcature in bambù e allarmi in tilt: cosa sappiamo sul rogo - Un vasto incendio ha devastato diversi grattacieli del complesso residenziale Wang Fuk Court, a Hong Kong, provocando almeno 13 morti e 15 feriti.