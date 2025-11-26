Varese, 26 novembre 2025 – Parole pesanti come macigni rimbombano nell’aula del tribunale. Gli imputati del processo “Nerone” — il procedimento che ha scoperchiato un presunto sistema di droga, usura ed estorsioni nel Nord del Varesotto — prendono la parola. “ Io con i clan non c’entro niente”, ripetono, uno dopo l’altro, quasi a voler allontanare da sé l’ombra lunga delle cosche che la Procura dice di vedere dietro ogni episodio contestato. L’accusa è durissima: droga ceduta come fosse merce da banco, debiti “aggiustati” con minacce, estorsioni coperte dal nome delle famiglie legate alla ’ndrangheta, quel rispetto obbligato che nasce dalla paura, dai cognomi che pesano, dalle parentele che possono trasformare una semplice frase in un avvertimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incendi sospetti del 2017, in aula il processo Nerone: “Io con i clan non c’entro niente”