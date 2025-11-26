Inaugurazione per il nuovo centro culturale islamico

Un punto di riferimento per il mondo islamico del fermano ma anche un luogo di incontro per tutti. Così è stato aperto, con tante istituzioni ospiti, il nuovo centro culturale islamico del fermano, via San Crispino 16A a Monte Urano, che, "nel solco dell’articolo 19 della Costituzione, si impegna a diventare un ’Centro Evoluto’ per l’integrazione e il dialogo interreligioso", spiega il presidente del Centro, Omar Cherqaoui, il quale ha illustrato la visione di una comunità pienamente inserita, il cui primo obiettivo è contrastare la "diffusissima disinformazione sull’Islam, agendo come antidoto contro la paura e i pregiudizi che ne derivano". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

