Inaugurazione della mostra permanente dei presepi al Santuario di Nostra Signora della Guardia
Domenica 30 novembre, prima domenica di Avvento, inaugurerà la Mostra permanente dei Presepi presso il Santuario della Guardia. La mostra presenterà oltre 200 presepi provenienti da diversi Paesi del mondo. Contestualmente aprirà i battenti l'esposizione delle opere del concorso “Il mio presepe”. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
