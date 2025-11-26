Inaugurata la panchina distonica nella sede dell’Unitre

Si chiama " Stand Up " la panchina distonica inaugurata ieri pomeriggio nella sede di Unitre Lodi, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Un gesto simbolico, ma potente, che unisce arte e impegno civile, invitando ad alzarsi, appunto, contro ogni forma di abuso e sopraffazione. La panchina, realizzata dal Gruppo Arte Natura e progettata dall'Architetto Agnelo Reccagni, gioca volutamente sul concetto di distonia: sorretta da due blocchi di cemento armato, la sua funzionalità come appoggio risulta inutilizzabile per via del bambù, impiegato proprio per impedire la seduta.

