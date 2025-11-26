In vacanza all' eremo di Montecastello sul Lago di Garda e in altri luoghi eccezionali

Vanityfair.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una rete di ospitalità diffusa nella provincia di Brescia apre le porte a un nuovo modo di viaggiare: lento, essenziale e spirituale. Tra eremi affacciati sul lago e palazzi immersi nella memoria. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

in vacanza all eremo di montecastello sul lago di garda e in altri luoghi eccezionali

© Vanityfair.it - In vacanza all'eremo di Montecastello sul Lago di Garda (e in altri luoghi eccezionali)

Contenuti che potrebbero interessarti

vacanza eremo montecastello lagoIn vacanza all'eremo di Montecastello sul Lago di Garda (e in altri luoghi eccezionali) - Quattro eremi e palazzi storici sono stati trasformati in luoghi di accoglienza per una vacanza che parla (veramente) di riposo, lentezza e bellezza. Riporta vanityfair.it

Garda, l'eremo di Montecastello intitolato a Martini - Gli piaceva salire a quella casa di spiritualità incastonata fra cielo e terra, posta su un promontorio roccioso a picco sul lago di Garda, e ... Da avvenire.it

Vacanze in un eremo: esperienza estrema di digital detox - Trascorrere le proprie vacanze in un eremo è un’esperienza che permette di distaccarsi totalmente dal mondo esterno e dalla realtà online. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Vacanza Eremo Montecastello Lago