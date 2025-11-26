In vacanza a Roma viene picchiata dal marito nel b&b

Romatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Picchiata dal marito nel bed and breakfast dove alloggiavano durante il loro viaggio nella Capitale. Una vacanza finita in ospedale per una donna, con il compagno poi finito in manette. Le violenze in una struttura ricettiva nella zona di Trastevere.Picchiata dal marito nel b&bLa chiamata al 112. 🔗 Leggi su Romatoday.it

