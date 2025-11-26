In Toscana torna il Natale solidale di Oxfam con ‘Incarta il presente regala un futuro’
Firenze, 26 novembre 2025 - Torna anche quest’anno in Toscana, il Natale solidale di Oxfam Italia con l’iniziativa ‘ Incarta il presente, regala un futuro ’. Dal 28 novembre al 24 dicembre sarà possibile, in tanti store di tutta la Toscana, sostenere la risposta di Oxfam nelle più gravi emergenze umanitarie del mondo causate da conflitti e crisi climatica, che senza interventi e aiuti immediati rischiano di trasformarsi in vere e proprie catastrofi. Per tutto il periodo natalizio decine di volontari e dialogatori di Oxfam saranno infatti presenti nei punti vendita Toys Center, Euronics, Libraccio, Mister Wizard e Andreini - di Firenze, Arezzo, Siena, Pistoia, Prato, Grosseto e Pisa - per impacchettare i regali dei clienti in cambio di una piccola offerta, che contribuirà ad assicurare acqua pulita, servizi igienico-sanitari, cibo e beni di prima necessità a migliaia di persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it
