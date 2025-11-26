S e ci esistessero ancora le medaglie per le Olimpiadi Culturali, come per quelle sportive, la mostra I GIOCHI OLIMPICI™. Una storia lunga 3000 anni probabilmente prenderebbe quella d’oro. Ha esordito così Domenico De Maio, Education & Culture Director at Fondazione Milano Cortina 2026, durante il discorso di inaugurazione di questa esibizione da oggi (e fino al 22 marzo 2026) è aperta a tutti presso la Fondazione Luigi Rovati a Milano. Milano-Cortina 2026, svelata la torcia olimpica: un flauto di luce dallo stile minimal X Nel giorno in cui la Torcia Olimpica è stata accesa ad Atene, la mostra ha ricevuto una medaglia l’ha effettivamente ricevuta, quella conferita alla mostra dal Presidente Mattarella. 🔗 Leggi su Iodonna.it

In teche magnificamente curate, le scarpe da corsa Magic Johnson e i guantoni di Pierre de Coubertin dialogano con ceramiche romane e affreschi etruschi che ritraggono le stesse discipline come venivano praticate 3000 anni fa