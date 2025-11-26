In panchina Giovanni Tedesco Era troppo importante vincere Avevamo due dediche da fare
Aveva due dediche pronte. "Mi conoscete umanamente, alla squadra ho detto che volevo vincere per due motivi. Per il nostro presidente che si è operato e si è ripreso, e per Renzo Luchini che sta vivendo giorni bruttissimi. Ha fatto la storia del Perugia, per noi c’è sempre stato, non era un fisioterapista, era un amico, confidente, uno di quelli di cui si parla poco ma sono determinanti. Per questo voglio fare i complimenti al mio staff che fa un grande lavoro e li ringrazio". Così, Giovanni Tedesco nel post partita. "La partita da fare era questa, sapevamo di correre qualche rischio ma loro ci lasciavano l’uno contro uno, abbiamo corso anche dei rischi perchè la Vis Pesaro è organizzata, palleggia, ti fa correre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Le motivazioni della Cassazione dopo l’ergastolo definitivo a Giovanni Padovani. Nuova panchina rossa: la prima pennellata sarà di Stefania, sorella della vittima . . - facebook.com Vai su Facebook
Max Allegri questa sera sarà in panchina contro la Roma dopo aver perso soltanto poche ore fa un maestro e un amico, Giovanni Galeone ? Vai su X
In panchina, Giovanni Tedesco. "Era troppo importante vincere. Avevamo due dediche da fare» - "Mi conoscete umanamente, alla squadra ho detto che volevo vincere per due motivi. Come scrive msn.com
Perugia, ecco il terzo allenatore stagionale. Panchina affidata a mister Tedesco - Dopo l'accettazione delle dimissioni di mister Piero Braglia, il Perugia comunica il terzo allenatore della stagione: la prima squadra è stata infatti affidata a mister Giovanni Tedesco, capitano dell ... Si legge su tuttomercatoweb.com
Precedenti. Tedesco-Greco, atto quinto. Le sfide in panchina tutte a Malta - Quella di sabato allo stadio Vanni Sanna di Sassari non sarà la prima sfida tra gli attuali tecnici di Torres, Alfonso Greco, e Perugia, Giovanni Tedesco. Come scrive msn.com