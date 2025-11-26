in panchina giovanni tedesco era troppo importante vincere avevamo due dediche da fare

Aveva due dediche pronte. "Mi conoscete umanamente, alla squadra ho detto che volevo vincere per due motivi. Per il nostro presidente che si è operato e si è ripreso, e per Renzo Luchini che sta vivendo giorni bruttissimi. Ha fatto la storia del Perugia, per noi c’è sempre stato, non era un fisioterapista, era un amico, confidente, uno di quelli di cui si parla poco ma sono determinanti. Per questo voglio fare i complimenti al mio staff che fa un grande lavoro e li ringrazio". Così, Giovanni Tedesco nel post partita. "La partita da fare era questa, sapevamo di correre qualche rischio ma loro ci lasciavano l’uno contro uno, abbiamo corso anche dei rischi perchè la Vis Pesaro è organizzata, palleggia, ti fa correre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

