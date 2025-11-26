Adolf Hitler si è candidato di nuovo e non si tratta di un errore di battitura o di una fake news. Questo è accaduto in Namibia dove, un consigliere regionale di nome Adolf Hitler Uunona si è ricandidato per le elezioni del 26 novembre, dopo aver conquistato le precedenti consultazioni nella circoscrizione di Ompundja con un margine schiacciante dell’85% sul suo sfidante. Ora è dato come favorito anche per questa tornata elettorale. Il suo nome, che puntualmente suscita curiosità e stupore in tutto il mondo, è il frutto della complessa eredità lasciata dal passato coloniale tedesco in Africa australe. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - In Namibia si candida Adolf Hitler ed è dato per vincente: in Italia non potrebbe succedere