In molti hanno visto i video in cui appare in difficoltà durante un' intervista | voce impastata movimenti continui sulla poltrona Così la showgirl ha spiegato cosa le era accaduto nelle ore precedenti

Iodonna.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A qualche giorno dalla sua partecipazione all’evento Vanity Fair Stories a Milano che ha fatto discutere, Belen Rodriguez rompe il silenzio e chiarisce cosa è accaduto realmente prima di salire sul palco. La showgirl, apparsa visibilmente provata in alcuni video circolati online, ha scelto di intervenire con un lungo messaggio sui social. Qui, ha spiegato le ragioni del suo malessere, offrendo la sua lettura di un momento di grande vulnerabilità dovuto a un violento attacco di panico. Belen Rodriguez best look. guarda le foto Belen Rodriguez fa chiarezza: «Ho avuto un attacco di panico». Nelle sue parole, Belen affronta la questione senza filtri: «Volevo fare chiarezza. 🔗 Leggi su Iodonna.it

In molti hanno visto i video in cui appare in difficoltà durante un'intervista: voce impastata, movimenti continui sulla poltrona. Così la showgirl ha spiegato cosa le era accaduto nelle ore precedenti

