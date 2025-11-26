In memoria di Alessandra Gli studenti in Questura dipingono la panchina rossa

Una panchina rossa per Alessandra Matteuzzi. L’hanno dipinta ieri mattina, in piazza Galilei, di fronte alla Questura, le alunne e gli alunni della seconda D della scuola media Guinizelli. All’iniziativa, voluta da Siulp, Vivere la città, Udi e Centro italiano Femminile avrebbe dovuto partecipare anche Stefania, la sorella di Alessandra, uccisa sotto casa dall’ex Giovanni Padovani, condannato all’ergastolo, ma si è ammalata. E così ha dedicato un pensiero agli studenti che hanno dipinto, al suo posto, la panchina: "Vorrei dire ai ragazzi – ha scritto Stefania – di crescere con i valori dell’affettività, del rispetto per le persone, per le donne escludendo e combattendo ogni forma di controllo e possessività. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

