In Italia i femminicidi sono in calo

Gentile Direttore Feltri, non si può più negare che i femminicidi siano una vera e propria emergenza in Italia. Ogni giorno ne avviene uno. Ora, io non so se sia colpa del patriarcato, come dicono a sinistra, ma da qualcosa dipende questo aumento. Lei cosa ne pensa? Forse davvero ai ragazzi farebbe bene un po' di educazione sentimentale e sessuale. Giampiero Villa Caro Giampiero, noto che anche tu sei rimasto intrappolato nella favola nera secondo cui in Italia ci sarebbe una strage quotidiana di donne, come se vivessimo in un Paese infestato da maschi indemoniati pronti a sgozzare qualunque femmina respiri.

