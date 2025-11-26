In città nasce il ' Distretto famiglia' ok del Comune ad un piano da 400mila euro
Un quartiere per le famiglie, grazie ad un progetto innovativo nel ramo delle politiche familiari promosse dal Comune di Ferrara. È stato approvato lo schema di convenzione e lo schema di concessione a titolo gratuito a favore di ‘Ferrara Eventi’ dell’immobile di proprietà comunale di via Foro. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
