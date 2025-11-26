In casa di Diletta Leotta è arrivato il Natale | albero metallico e palline che cadono dal soffitto

In casa di Diletta Leotta il Natale è appena arrivato: ecco come ha allestito il salotto e come ha decorato l'albero per questo 2025. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Un momento di gioco, una copertina tutta sua… e un ambiente nuovo da esplorare. Per Diletta, anche l’ufficio diventa un piccolo passo verso la sua futura casa. Diletta è una cagnolina affettuosa e dinamica, con un’energia che sembra inesauribile. Ama sta - facebook.com Vai su Facebook

In casa di Diletta Leotta è arrivato il Natale: albero metallico e palline che “cadono” dal soffitto - In casa di Diletta Leotta il Natale è appena arrivato: ecco come ha allestito il salotto e come ha decorato l'albero per questo 2025 ... Lo riporta fanpage.it

Nuova casa per Diletta Leotta: via la paura dopo il furto subito - Niente più bodyguard e autista personale: Diletta Leotta torna alla vita normale dopo il sostanzioso furto avvenuto poche settimane fa nella sua vecchia abitazione. Lo riporta giornalettismo.com

Diletta Leotta: “Io e Karius mai soli a casa”. E ricorda quella volta che è scappato - Ospite di Storie oltre le Stories, podcast di Valentina Ferragni, Diletta Leotta ha ripercorso la sua storia personale, dalla passione per il calcio all’amore per la famiglia e la figlia Aria, nata ... Si legge su dilei.it