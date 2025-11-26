In casa biancazzurra filtra un certo pessimismo dopo le intemperanze a Rovigo col Sant’Agostino Due trasferte senza tifosi spallini? L’Osservatorio valuta il da farsi

La Spal rischia seriamente di dover disputare le ultime due trasferte del girone di andata senza i propri tifosi. Di ufficiale ancora non c’è nulla, però l’ Osservatorio ha rinviato la valutazione al Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, e la sensazione è che si vada verso il divieto per i supporters biancazzurri di assistere alle gare esterne contro Sanpaimola e Faenza in programma rispettivamente sabato prossimo e domenica 14 dicembre. La segnalazione è arrivata dall’Osservatorio: "A seguito delle turbative poste in essere dalla tifoseria dell’Ars et Labor Ferrara, in occasione dell’incontro di Eccellenza Sant’Agostino-Ars et Labor Ferrara del 15 novembre, l’Osservatorio ritiene necessario rinviare alle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive l’adozione delle necessarie misure a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

