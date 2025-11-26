In Biblioteca la mostra Tuffolina storia di un’anticonformista
In occasione del convegno “Un pomeriggio con Matilde Serao", conversazione con Generoso Picone promossa dal Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della morte della scrittrice, la Biblioteca Provinciale “Capone” di Avellino inaugura una preziosa esposizione dedicata alla grande. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Altre letture consigliate
Fino al 20 dicembre, nella Biblioteca Sormani troverete in mostra abiti comuni, quotidiani: sono la risposta alla domanda ricorrente “Com’eri vestita? / What were you wearing?" Un interrogativo che richiama il presunto legame tra la violenza e l’abbigliam - facebook.com Vai su Facebook
La vite ed il vino in mostra alla Biblioteca Casanatense - Appassionati di vino, di storia e di arte nonché archeologi si incontrano nel cuore di Roma nella spettacolare sala della Biblioteca Casanatense che fino a metà maggio ospita la mostra bibliografica ... Da ansa.it