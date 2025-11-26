In BCC si accende l’albero di Natale
Lunedì 1° dicembre la Bcc Bergamasca e Orobica attende i più piccoli, insieme a genitori, nonni e amici, a vivere un pomeriggio di festa nella piazzetta interna della sede di Zanica. Tra una merenda golosa e due spettacoli pensati per i bambini, di cui uno con un’Artista abile nel costruire immagini con le bolle di sapone, l’attesa diventerà magica fino al momento più emozionante: il tradizionale conto alla rovescia per accendere le luci scintillanti del grande albero di Natale in via Aldo Moro 2. “Questa festa si aggiunge alle manifestazioni natalizie che stanno diventando tradizionali per la nostra banca” – spiega il Presidente della Bcc Gualtiero Baresi – “in quanto siamo giunti alla sesta edizione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Argomenti simili trattati di recente
L’albero di Natale di Piazza San Marco è acceso, e con lui si accende la magia più attesa dell’anno. In questa luce dorata si specchiano le acque del bacino, e la città respira piano, avvolta nel silenzio della sera. Da Ruzzini Palace Hotel… buon inizio di sta - facebook.com Vai su Facebook
L'albero di Natale di Concessionaria Fiori si accende in piazza San Lorenzo in Lucina ift.tt/3DIYuWK Vai su X
“Il valore di un dono”: il Natale solidale di Bcc Milano - Si ripete anche per il 2024 la campagna solidale di Bcc Milano ‘Il valore di un dono‘ che permette ai Soci della Banca di rendersi parte attiva nel sostegno a realtà sociali in occasione del Natale. Riporta bergamonews.it
Bcc Bergamasca e Orobica: torna puntuale l’incontro con il Babbo Natale - Una tradizione che si ripete ogni anno dal 1985, il “Babbo Natale della Bcc” è un evento che vede come protagonisti i bambini che, letterina alla mano, entrano nelle filiali della banca per ricevere ... bergamonews.it scrive