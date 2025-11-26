In BCC si accende l’albero di Natale  

Lunedì 1° dicembre la Bcc Bergamasca e Orobica attende i più piccoli, insieme a genitori, nonni e amici, a vivere un pomeriggio di festa nella piazzetta interna della sede di Zanica. Tra una merenda golosa e due spettacoli pensati per i bambini, di cui uno con un’Artista abile nel costruire immagini con le bolle di sapone, l’attesa diventerà magica fino al momento più emozionante: il tradizionale conto alla rovescia per accendere le luci scintillanti del grande albero di Natale in via Aldo Moro 2. “Questa festa si aggiunge alle manifestazioni natalizie che stanno diventando tradizionali per la nostra banca” – spiega il Presidente della Bcc Gualtiero Baresi – “in quanto siamo giunti alla sesta edizione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it