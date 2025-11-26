Imu 2025 chi deve pagare la rata di dicembre e come effettuare il versamento

Mancano circa tre settimane alla scadenza per il pagamento della seconda rata (o saldo) dell’Imu 2025, l’Imposta municipale unica che grava sugli immobili. Entro il 16 dicembre 2025 i proprietari degli immobili o i titolari di un diritto reale di godimento, quale uso, usufrutto, superficie o enfiteusi sono chiamati al pagamento di quanto dovuto. L’importo è lo stesso già pagato entro il 16 giugno scorso, giorno di scadenza della prima rata del 2025. In caso di modifiche intervenute nel frattempo, è necessario ricalcolare l’importo dell’imposta. Ecco, quindi, chi è tenuto a effettuare il versamento dell’imposta, qual è l’importo e come effettuare il pagamento mediante il modello disponibile. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Imu 2025, chi deve pagare la rata di dicembre e come effettuare il versamento

Contenuti che potrebbero interessarti

La faccia di chi deve pagare una multa per… aver detto una parolaccia. Già, perché secondo il fotografo Mark Sutton, Lando Norris pagherà una multa salata per aver imprecato in TV nel post gara di Las Vegas. 59mila dollari. Per un pilota di F1 di livello come - facebook.com Vai su Facebook

Si deve pagare per l'innocenza no? #GialappaShow Vai su X

Imu seconda casa, basta una scrittura privata per non pagare più - Basta una comunicazione al Comune e una scrittura privata per non dover pagare l'Imu sulla seconda casa. Lo riporta money.it

IMU 2025: attenzione alla scadenza del 16 dicembre, chi deve versare e chi no - L’IMU 2025 prevede il saldo entro il 16 dicembre, ma tra sentenze e nuove agevolazioni locali, aumentano i casi di esenzione o riduzione in base all’uso effettivo dell’immobile. Come scrive edilizia.com

IMU 2025, l’importo non sempre è dovuto. Ecco quando non si paga - Non sempre è dovuto il versamento dell'IMU, ci sono casi in cui l'importo non è dovuto. Da money.it