Ancora molto giovane, un attore ci ha lasciato improvvisamente: il lutto colpisce tutti, in questi giorni ripetuti messaggi di commiato e di vicinanza Negli ultimi giorni, il mondo dello spettacolo ha dovuto, tristemente, dire addio ad alcune figure di assoluta rilevanza. Pensiamo, ad esempio, al fatto che in poco tempo abbiamo dovuto dare l’estremo saluto. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - Improvviso lutto nel mondo del cinema: aveva solo 33 anni