A testimoniare l’importanza che ricopre il Medio Oriente per la maggioranza di centrodestra non ci sono solo le prossime missioni all’estero della premier Giorgia Meloni (il Bahrain a dicembre e il Giappone a gennaio) e del ministro degli Esteri Antonio Tajani (atteso in India il 10 e 11 dicembre), ma anche l’iniziativa lanciata da Fdi e Lega che hanno dato vita alla Camera dei deputati all’Intergruppo parlamentare dedicato a Imec, il Corridoio economico India-Medio Oriente-Europa, una iniziativa infrastrutturale multilaterale nata alla fine del 2023. L’iniziativa è stata presentata martedì 25 novembre alla Camera dai deputati Antonio Giordano (Fdi) e Paolo Formentini (Lega) che coordineranno l’intergruppo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Imec, nasce l’intergruppo parlamentare sul corridoio indomeditteraneo