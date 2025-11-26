Imberti nominato professore associato dell' Università di Parma

Ilpiacenza.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo tassello nel percorso di clinicizzazione dell’ospedale di Piacenza. Diventano sette i professori in seno all’Ausl di Piacenza: a Ortopedia, Pediatria, Otorino, Microbiologia, Igiene generale applicata, e Reumatologia, si è aggiunta da ottobre Medicina Interna con il professore Davide. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

imberti nominato professore associato dell universit224 di parma

© Ilpiacenza.it - Imberti nominato professore associato dell'Università di Parma

Leggi anche questi approfondimenti

Ausl, il direttore di Medicina interna Imberti diventa professore dell’Università di Parma - Un nuovo tassello nel percorso di clinicizzazione dell’ospedale di Piacenza. Riporta piacenzasera.it

Cerca Video su questo argomento: Imberti Nominato Professore Associato