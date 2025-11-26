Imberti nominato professore associato dell' Università di Parma
Un nuovo tassello nel percorso di clinicizzazione dell’ospedale di Piacenza. Diventano sette i professori in seno all’Ausl di Piacenza: a Ortopedia, Pediatria, Otorino, Microbiologia, Igiene generale applicata, e Reumatologia, si è aggiunta da ottobre Medicina Interna con il professore Davide. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
