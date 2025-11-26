Imam Mohamed Shahin rinchiuso nel Cpr per essere espulso lodava il 7 ottobre | L' attacco di Hamas è resistenza

26 nov 2025

A Torino, continua a fare discutere il caso dell’imam della moschea di via Saluzzo, Mohamed Shahin, che ha ricevuto un decreto di espulsione dall’Italia per ragioni di sicurezza firmato dal ministro dell’intero Matteo Pianteodosi. Il 24 novembre, dopo essere stato raggiunto dalle forze. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

