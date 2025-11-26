Imam Mohamed Shahin rinchiuso nel Cpr per essere espulso lodava il 7 ottobre | Ideologia di matrice antisemita
A Torino, continua a fare discutere il caso dell’imam della moschea di via Saluzzo, Mohamed Shahin, che ha ricevuto un decreto di espulsione dall’Italia per ragioni di sicurezza firmato dal ministro dell’intero Matteo Pianteodosi. Il 24 novembre, dopo essere stato raggiunto dalle forze. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Approfondisci con queste news
++ Viminale: all’Imam negata cittadinanza nel 2023 per ragioni di sicurezza ++ Era già attenzionato dalla Questura e forse dai servizi: nel novembre 2023 la cittadinanza italiana a Mohamed Shahin, imam di largo Saluzzo a Torino destinatario di un provvedim - facebook.com Vai su Facebook
La sinistra torinese difende l’imam Mohamed Shahin, ritenuto pericoloso per lo Stato e privo dei requisiti per restare in Italia o ottenere la cittadinanza. Non è libertà di espressione: parliamo di un soggetto legato alla fratellanza musulmana, realtà monitorata a Vai su X
Torino, espulso imam che esaltò strage del 7 ottobre/ Ma procedura si blocca: “È perseguitato in patria” - Mohamed Shahin, espulso imam di Torino che esaltò strage del 7 ottobre. Segnala ilsussidiario.net
In difesa dell'imam di San Salvario. "A suo carico nessuna inchiesta" - "Ha un ruolo di rilievo in ambienti dell'islam radicale", secondo il decreto di espulsione del Ministero dell ... Lo riporta rainews.it
Torino, centinaia in piazza per l'imam Mohamed Shahin: «Il Paese di Giulio Regeni lo manda in Egitto?» - L’imam della moschea di via Saluzzo è destinatario di un decreto di espulsione con rimpatrio immediato. Lo riporta torino.corriere.it