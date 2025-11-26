Illuminazione guasta da oltre 20 giorni a Fratte l' urlo di un residente | Nessuno ci aiuta a rischio la sicurezza
Da oltre 20 giorni a Fratte, esattamente in via C.Capone, l'illuminazione pubblica è guasta. “Puntualmente ogni sera allertiamo la sala radio della Polizia Municipale che a loro volta chiamano i manutentori (nello specifico Edison illuminazione pubblica) senza risolvere niente. - denuncia un. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
++++ AGGIORNAMENTO ++++ Il disservizio IP in V. Neuscheller (purtroppo ancora attivo) dovrebbe essere risolto entro la giornata di domani attraverso l'esclusione della parte guasta dal resto della rete elettrica. DISSERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN - facebook.com Vai su Facebook
Pubblica Illuminazione temporaneamente spenta in via Santa Marina - Intervento Enel su Cavo di Media Tensione Vai su X