Illuminazione guasta da oltre 20 giorni a Fratte l' urlo di un residente | Nessuno ci aiuta a rischio la sicurezza

Salernotoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oltre 20 giorni a Fratte, esattamente in via C.Capone, l'illuminazione pubblica è guasta. “Puntualmente ogni sera allertiamo la sala radio della Polizia Municipale che a loro volta chiamano i manutentori (nello specifico Edison illuminazione pubblica) senza risolvere niente. - denuncia un. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

