Il vortice polare si sta abbassando | cosa vuol dire per le temperature e per noi

Il vortice polare, l’enorme corrente di venti che ruota sopra il Polo Nord in stratosfera durante l’inverno, ha raggiunto nelle scorse ore un record che non si vedeva da oltre quattro decenni. I valori del vento a 10 hPa, a circa 31mila metri di altitudine, sono scesi fino a 0,3 metri al secondo: si tratta del livello più basso mai osservato negli ultimi 45 anni per questo periodo dell’anno. Questo dato significa che il vortice sta ruotando molto più lentamente del normale per fine novembre. Un fenomeno che potrebbe far pensare a un imminente arrivo di freddo intenso e neve anche alle basse latitudini, ma la realtà è più complessa di quanto sembri. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Il vortice polare si sta abbassando: cosa vuol dire per le temperature (e per noi)

Argomenti simili trattati di recente

Previsioni Meteo Dicembre: il Vortice Polare assoluto protagonista in Europa. E c'è anche lo Stratwarming: gli ultimi aggiornamenti a lungo termine Vai su X

Buongiorno! prima di un ricompattamento ( temporaneo ? ) del vortice polare per inizio dicembre,avremo ancora un paio di frenate con la formazione di due vortici ciclonici sul nostro paese,ma con precipitazioni più concentrate al centro e al sud ( forse anch - facebook.com Vai su Facebook

Neve, freddo e vento, si abbassa il vortice polare: cosa può succedere in Italia - In questi giorni il vortice polare è molto debole con una circolazione dei venti ai minimi storici: ecco cosa significa e quali potranno essere i riflessi sul tempo del nostro Paese ... Da msn.com

Meteo: Dicembre parte tranquillo, ma il Vortice Polare prepara scenari più FREDDI verso Natale - Dicembre parte tranquillo con alta pressione, ma il Vortice Polare mostra segnali di indebolimento: scenari più freddi verso Natale ... Riporta meteogiornale.it

Meteo, Riscaldamento Stratosferico improvviso: il Vortice Polare crolla, scenari da brivido tra Dicembre e Gennaio - Riscaldamento stratosferico improvviso: il Vortice Polare crolla e apre scenari da brivido tra Dicembre e Gennaio ... Riporta meteogiornale.it