Il Villaggio degli artigiani di Natale in Città
Quest’anno il Natale a Catania ha un cuore speciale che batte forte a Piazza Università (lato est, vicino al Bar Prestipino), dove l’Associazione Le Pulci di Città, I Viandanti, CoseACaso ed Eventi in Stile stanno preparando un mercatino che è molto più di un semplice mercatino.Artigianato locale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
ASPETTANDO NATALE AL VILLAGGIO BROLLO Il Natale al Brollo arriva prima con le associazioni, i commercianti e gli artigiani della frazione. L'evento è in programma sabato 29 novembre per un pomeriggio di giochi e divertimento. Ci sarà l'esibizione - facebook.com Vai su Facebook
Gotham City? No, #Foggia. Villaggio Artigiani al buio: quartiere dimenticato e residenti esasperati Vai su X
Il Villaggio degli artigiani di Natale in Città - Quest’anno il Natale a Catania ha un cuore speciale che batte forte a Piazza Università (lato est, vicino al Bar Prestipino), dove l’Associazione Le Pulci di Città, I Viandanti, CoseACaso ed Eventi in ... Segnala cataniatoday.it
Puglianello si accende di magia nel weekend dell’Immacolata con il “VILLAggio di Natale” - Cresce la trepidante attesa nel suggestivo borgo medievale telesino, ormai conosciuto come la Cittadina delle Eccellenze. Da ntr24.tv
NATALE Vieste: l’8 dicembre apre il ‘Villaggio di Babbo Natale’ - Il Comune di Vieste presenta ufficialmente il Villaggio di Babbo Natale 2025, allestito nella Villa Comunale a partire dall’8 dicembre ... Lo riporta statoquotidiano.it