Il Villaggio degli artigiani di Natale in Città

Cataniatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quest’anno il Natale a Catania ha un cuore speciale che batte forte a Piazza Università (lato est, vicino al Bar Prestipino), dove l’Associazione Le Pulci di Città, I Viandanti, CoseACaso ed Eventi in Stile stanno preparando un mercatino che è molto più di un semplice mercatino.Artigianato locale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

villaggio artigiani natale citt224Il Villaggio degli artigiani di Natale in Città - Quest’anno il Natale a Catania ha un cuore speciale che batte forte a Piazza Università (lato est, vicino al Bar Prestipino), dove l’Associazione Le Pulci di Città, I Viandanti, CoseACaso ed Eventi in ... Segnala cataniatoday.it

villaggio artigiani natale citt224Puglianello si accende di magia nel weekend dell’Immacolata con il “VILLAggio di Natale” - Cresce la trepidante attesa nel suggestivo borgo medievale telesino, ormai conosciuto come la Cittadina delle Eccellenze. Da ntr24.tv

NATALE Vieste: l’8 dicembre apre il ‘Villaggio di Babbo Natale’ - Il Comune di Vieste presenta ufficialmente il Villaggio di Babbo Natale 2025, allestito nella Villa Comunale a partire dall’8 dicembre ... Lo riporta statoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Villaggio Artigiani Natale Citt224