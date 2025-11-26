Il video virale di Belen Rodriguez il dramma degli attacchi di panico e la lotta con la depressione

Belen Rodriguez Belen Rodriguez ha raccontato di aver avuto un attacco di panico durante la notte dell’intervista virale, assumendo calmanti per calmarsi e affrontare la situazione. Ha voluto spiegare il suo stato di salute dopo le numerose reazioni sui social. La showgirl chiarisce il suo stato di salute dopo l’intervista. Belen Rodriguez ha motivato la sua condizione durante l’intervista di Vanity Fair, precisando di aver subito un attacco di panico “abbastanza complesso” mentre dormiva, che l’ha spinta a prendere più calmanti consecutivamente. Ha ammesso che i medicinali l’hanno resa confusa, un’esperienza difficile da accettare durante un momento pubblico. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Il video virale di Belen Rodriguez, il dramma degli attacchi di panico e la lotta con la depressione

