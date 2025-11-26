Il video riassunto di tutte le stagioni di Stranger Things!

Mancano poche ore all’arrivo della quinta ed ultima stagione di Stranger Things ( ecco a che ora esce ). Per aiutarvi a ripassare la storia delle quattro stagioni precedenti, abbiamo recuperato i video riassunti pubblicati da Netflix negli scorsi anni e li abbiamo raccolti qui per voi. Siete pronti a ripassare cosa è successo nelle vecchie stagioni? Prima di lasciarvi ai video, che trovate subito sotto, vi ricordiamo che la quinta ed ultima stagione arriverà divisa in tre parti: Volume 1 dal 27 novembre, Volume 2 dal 26 dicembre e il gran finale il 1° gennaio! Ecco i video riassunti di tutte le stagioni di Stranger Things Il riassunto delle prime 3 stagioni di Stranger Things. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

