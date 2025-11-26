Il video del ritorno di Federica Brignone sugli sci | ecco la Tigre di La Salle in azione a Cervinia
Federica Brignone è tornata sugli sci dopo 237 giorni dal gravissimo infortunio patito ai Campionati italiani assoluti. La Tigre di La Salle ha saggiato la neve e le prime curve “a casa”, a Cervinia, seguita dal fratello Davide, suo allenatore, e dallo staff della Fisi ( Federazione italiana sport invernali ), che sui propri canali ha pubblicato il video con alcuni spezzoni della campionessa italiana con gli sci ai piedi. Video Fisi L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Argomenti simili trattati di recente
Il ritorno di Federica Masolin alla guida di Sky Sport Champion League dopo la gravidanza e la maternità. Sempre bella, sempre competente, unica! Bentornata Federica! #federicamasolin - facebook.com Vai su Facebook
Federica Brignone, la paura della madre sul ritorno per le Olimpiadi: «Spero che smetta: rischiava di perdere la gamba» Vai su X
Federica Brignone torna in pista sugli sci 237 giorni dopo l'infortunio, puntando alle Olimpiadi di Milano-Cortina VIDEO - Procede secondo programmi la fase riabilitativa di Federica Brignone a distanza di 237 giorni dalla caduta rimediata ai Campionati Italiani Assoluti dello scorso 3 aprile che le provocò ... Da ilgazzettino.it
Federica Brignone, emerge qualche particolare del suo ritorno sugli sci - La FISI ha diramato un comunicato dal quale emerge qualche particolare in più sul ritorno sugli sci di Federica Brignone a Cervinia. Riporta msn.com
Federica Brignone torna in pista dopo più di 200 giorni dall’infortunio: solo qualche discesa di prova - Questa volta sì, è arrivato l’ok dai medici per tornare ad “assaggiare” la pista nel suo lungo percorso di riabilitazione, a distanza di 237 giorni dalla caduta ... Scrive ilfattoquotidiano.it