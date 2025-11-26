Il video del ritorno di Federica Brignone sugli sci | ecco la Tigre di La Salle in azione a Cervinia

Federica Brignone è tornata sugli sci dopo 237 giorni dal gravissimo infortunio patito ai Campionati italiani assoluti. La Tigre di La Salle ha saggiato la neve e le prime curve “a casa”, a Cervinia, seguita dal fratello Davide, suo allenatore, e dallo staff della Fisi ( Federazione italiana sport invernali ), che sui propri canali ha pubblicato il video con alcuni spezzoni della campionessa italiana con gli sci ai piedi. Video Fisi L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

