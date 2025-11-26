Il via il 26 novembre con l' accensione del sacro fuoco a Olimpia Poi un viaggio simbolico che tocca tutte le province d' Italia
D al 6 al 22 febbraio 2026 l’Italia ospita i XXV Giochi olimpici invernali e dal 6 al 15 marzo i XIV Giochi paralimpici invernali. Il viaggio della Fiamma tocca tutte le 110 province italiane. Il via il 26 novembre, con l’accensione del sacro fuoco a Olimpia. Le tappe della fiamma olimpica in Italia. Il 6 dicembre il Viaggio parte ufficialmente dallo Stadio dei Marmi di Roma. La Fiamma arriva la sera del 6 febbraio a San Siro per la cerimonia di apertura dei Giochi. La tappa di Cortina e’ prevista per il 26 gennaio, a 70 anni dall’inizio dei primi Giochi invernali ospitati dall’Italia. Atlete alle Olimpiadi, 100 anni di sfide. 🔗 Leggi su Iodonna.it
