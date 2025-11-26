Il verdetto della Corte europea sui matrimoni tra persone dello stesso sesso apre nuovi diritti e tutela la vita familiare E crea un precedente

S ono partiti verso la Germania, per sposarsi dove la legge lo permette senza esitazioni. Ma al ritorno in Polonia, quel matrimonio valido, celebrato, registrato, si è trasformato in un documento senza peso. È da questa discrepanza tra Stati membri che la Corte di giustizia dell’Unione Europea è stata chiamata a intervenire, stabilendo un principio destinato a incidere sul dibattito politico di molti Paesi: se due cittadini dell’Unione, anche dello stesso sesso, si sposano legalmente in uno Stato membro, quel matrimonio deve essere riconosciuto ovunque nell’UE. Addio a Sphen, il pinguino gay che ha insegnato al mondo l’amore senza confini X La Corte UE: i matrimoni (anche gay) resta tale anche oltre il confine. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il verdetto della Corte europea sui matrimoni tra persone dello stesso sesso apre nuovi diritti e tutela la vita familiare. E crea un precedente

