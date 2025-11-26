Il Vaticano ha elogiato le canzoni “provocatorie” di Rosalía sulla fede contenute nel suo nuovo album Lux. Il quarto lavoro in studio della popstar iberica è ispirato alle storie delle sante e la vede cantare in tredici lingue diverse nella tracklist, tra le quali arabo, ebraico, italiano e latino. I temi di Lux ruotano attorno alla religione, all’illuminazione e al desiderio di essere più connessi al mondo spirituale. Il ministro della cultura vaticano, il cardinale José Tolentino de Mendonça, si è unito a nomi come Andrew Lloyd Webber e Madonna che hanno elogiato la cantante ed ha celebrato la sua esplorazione della religione in tutte le canzoni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il Vaticano tesse le lodi di Rosalia e del nuovo album Lux: “Coglie un profondo bisogno di avvicinarsi alla spiritualità”