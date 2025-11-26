Il Vaticano tesse le lodi di Rosalia e del nuovo album Lux | Coglie un profondo bisogno di avvicinarsi alla spiritualità
Il Vaticano ha elogiato le canzoni “provocatorie” di Rosalía sulla fede contenute nel suo nuovo album Lux. Il quarto lavoro in studio della popstar iberica è ispirato alle storie delle sante e la vede cantare in tredici lingue diverse nella tracklist, tra le quali arabo, ebraico, italiano e latino. I temi di Lux ruotano attorno alla religione, all’illuminazione e al desiderio di essere più connessi al mondo spirituale. Il ministro della cultura vaticano, il cardinale José Tolentino de Mendonça, si è unito a nomi come Andrew Lloyd Webber e Madonna che hanno elogiato la cantante ed ha celebrato la sua esplorazione della religione in tutte le canzoni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Il cardinale Josè Tolentino fa il testimonial della popstar Rosalia e il suo album. E scatena le polemiche fra i cattolici: la cantante è pro aborto e icona LGBTQ+ - Le lodi a sorpresa del prefetto del Dicastero della cultura Vaticano dopo l’uscita di Lux il 7 novembre scorso, un disco cantato in 12 lingue per raccontare le figure femminili simbolo della spiritual ... Si legge su open.online