Il Vaticano non scende a compromessi Il matrimonio è quello tra uomo e donna

Il matrimonio come «unione esclusiva e appartenenza reciproca», una unione unica tra uomo e donna; la monogamia come «fondamento del matrimonio cristiano» e il sesso che «non si riduce a garantire la procreazione, ma aiuta l'arricchimento e il rafforzamento dell'unione». Il Vaticano pubblica una lunga e articolata nota dottrinale intitolata «Una Caro» (Una sola carne) sul valore della monogamia. Un testo a firma dell'ex Sant'Uffizio e approvato dal Papa diffuso proprio nel giorno in cui la Corte europea stabilisce con una sentenza che «uno Stato membro ha l'obbligo di riconoscere un matrimonio tra due cittadini dello stesso sesso che è stato legalmente contratto in un altro Stato membro». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il Vaticano non scende a compromessi. "Il matrimonio è quello tra uomo e donna"

Altre letture consigliate

La neve che scende è sempre un miracolo. Ci riempie della segreta speranza che ogni male del mondo verrà delicatamente coperto sotto il suo candore. (Fabrizio Caramagna) - facebook.com Vai su Facebook

Il Vaticano non scende a compromessi. "Il matrimonio è quello tra uomo e donna" - Il matrimonio come «unione esclusiva e appartenenza reciproca», una unione unica tra uomo e donna; la monogamia come «fondamento del matrimonio cristiano» e il sesso che «non si riduce a garantire la ... Si legge su ilgiornale.it