Il Trofeo ’Boldrini’ ben 340 squadre per il trentennale

Presentata ieri mattina, nella sede modenese del Centro Sportivo Italiano di via Del Caravaggio, la trentesima edizione del Trofeo Boldrini, che prenderà il via nella giornata di domani e proseguirà nei prossimi mesi, fino a febbraio compreso, in diversi impianti di Modena e provincia. Il Trofeo, dedicato al calcio giovanile maschile e femminile, per questa importante edizione del trentennale avrà due importanti testimonial di Modena e Sassuolo, Daniel Tonoli per i canarini (presente ieri mattina alla conferenza stampa) e Nicholas Pierini per i neroverdi, che è intervenuto tramite un breve videomessaggio: entrambi hanno fatto il loro ‘in bocca al lupo’ ai giovani calciatori, e in particolare Tonoli ha ricordato come anche lui abbia cominciato a giocare a pallone proprio nei tornei Csi della sua Bergamo, il cui comitato è gemellato con quello modenese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

