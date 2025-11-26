Il Tottenham si è scusato dopo il caos del sorteggio della Coppa di Lega femminile che ha coinvolto l’influencer TikTok
Il sorteggio è stato trasmesso in live streaming, ma diversi club hanno messo in dubbio l'integrità del processo Sono state sollevate domande su come si è svolto il sorteggio dei quarti di finale e delle semifinali della Women's League Cup dopo che l'evento è stato ospitato da una personalità dei social media piuttosto che attraverso i consueti canali professionali. Un club coinvolto nel sorteggio ha formalmente richiesto alla WSL Football di fornire la registrazione completa del sorteggio di martedì. Al momento non sono disponibili filmati pubblicamente disponibili sulle piattaforme social o sulla pagina YouTube del WSL Football.
