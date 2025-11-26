Il testamento di pace di Takashi Mostra sul testimone della bomba | I giovani conoscano la sua storia
"Dobbiamo fare una sincera autoriflessione e offrire un altro nuovo sacrificio, più grande della bomba atomica. Che sia il giorno di una nuova preghiera, che sia il sacrificio del cambiamento di noi stessi, ciascuno per sé". Con queste parole Takashi Paolo Nagai, medico radiologo giapponese a Nagasaki, nel giugno 1950, un anno prima della sua scomparsa, lancia un messaggio di pace, ricordando la distruzione che la bomba atomica portò nella citta del Sol Levante nell’agosto 1945. Nell’80° anniversario del tragico evento, la sua figura di sopravvissuto viene raccontata dalla mostra ’Annuncio da Nagasaki’, presentata ieri in città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
